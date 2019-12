Duque de Caxias - O Caxias Shopping, em parceria com o projeto Apaixonados por Quatro Patas, promoverá no sábado, 21/12, a última edição de 2019 da campanha solidária de adoção e vacinação de cães e gatos do projeto “Busucão”. Ao longo do ano, o projeto viabilizou a adoção de 260 animais nas ações solidárias mensais.



Quem quiser encerrar o ano adotando um “amigo de quatro patas” deve ser maior de 18 anos e levar original e cópia de identidade, CPF e comprovante de residência. Os interessados passam por uma entrevista com os organizadores para conhecer um pouco mais sobre os cuidados necessários para manter a saúde dos animais em dia e para que os

organizadores tenham certeza de que o candidato tem condições de adotar. A ação acontecerá ao lado do estacionamento de motos, na entrada principal do shopping, das 10h às 16h.



Durante o evento também haverá vacinação de animais. A vacinação será feita por ordem de chegada. Serão oferecidas vacinas V11 para cães e antirrábica para cães e gatos. Os organizadores solicitam uma colaboração de R$ 10 para cada tipo de vacina para que o projeto possa ampliar sua atuação, ajudando um número ainda maior de animais em risco.



SERVIÇO:

Projeto “Busucão” - Campanha de Adoção e Vacinação de Animais

Data: 21 de dezembro (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Caxias Shopping - Ao lado do estacionamento de motos, na entrada principal

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias - RJ.

Telefones: (21) 2430-5110 ou WhatsApp: (21) 99305-3611