Duque de Caxias - O programa de melhorias dos bairros de Duque de Caxias está reurbanizando o bairro Pauliceia, no primeiro distrito. Após a padronização com acessibilidade das calçadas a Secretaria Municipal de Obras da Prefeitura de Duque de Caxias está realizando o recapeamento asfáltico das vias que não recebiam serviços públicos há muito tempo. De acordo com o governo municipal o programa, iniciado em 2017, já beneficiou moradores dos quatro distritos com obras de macrodrenagem, pavimentação e recuperação de vias públicas, através da operação tapa-buraco.

Prefeitura de Duque de Caxias reurbaniza o bairro Pauliceia - Leonardo Pereira/SMO/divulgação



No bairro Pauliceia estão sendo contemplados moradores das ruas Bahia, Rio Grande do Sul, Paraíba, Jair Vilela de Oliveira, Dr. Gestão Reis, Minas Gerais, Pernambuco, Paraná, Mato Grosso, Tarce Menezes de Freitas e Avenida Duque de Caxias.

"Estamos atuando em várias regiões com o programa de melhoria dos bairros. Estamos trabalhando em locais esquecidos pelo poder público e em regiões que estavam precisando de nossa atenção", disse o secretário municipal de Obras João Carlos Grilo.