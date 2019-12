Ex-The Voice faz show gratuito no Caxias Shopping

Duque de Caxias - O Caxias Shopping apresentará na sexta-feira, dia 20/12, um show do cantor Nando Motta. Nascido no Rio de Janeiro e criado em Florianópolis, Nando já cantava desde os 4 anos de idade e aos 14 ganhou sua primeira guitarra. Aos 17 anos, fez seu primeiro trabalho profissional na companhia de teatro do pai. Versátil, além de cantar e compor, Nando ainda toca violão, guitarra e pandeiro. No show do Caxias Shopping, o participante da segunda edição do reality show “The Voice Brasil”, da Rede Globo, promete botar todo mundo para dançar com um repertório eclético de todos os ritmos musicais. O evento é gratuito e começa às 19h30, na Praça de Alimentação. Vale conferir.



SERVIÇO:

Show de Nando Motta no Caxias Shopping

Data: 20 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping.

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias. RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.

Evento Gratuito