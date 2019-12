Duque de Caxias - No próximo domingo (22/12), a partir das 15 horas, vai acontecer na quadra do Acadêmicos do Grande Rio a última edição deste ano do Projeto "Nada Pra Fazer" e convidados. Com grande apelo de público e sempre registrando grande procura por parte dos fãs do grupo Vou Pro Sereno, conta-se com uma previsão de público na quadra da tricolor de Caxias, na Baixada Fluminense, de 20 mil pessoas.



O show costuma receber várias caravanas de todo o país e de milhares de amantes do samba. O diferencial fica por conta da participação de um convidado surpresa em todas as edições. Já participaram da festa nomes como Mumuzinho, Ludmilla, Xande de Pilares e Netinho de Paula, entre outros.



O grupo emplaca músicas em todas as rádios do Brasil, como os sucessos Essa Preta, Mulher Não Manda em Homem, Vou pro Sereno, Quero Mais, Nada pra Fazer, Me Desculpe a Franqueza e Logo Dou Um Jeito, além da nova música de trabalho Eu Volto Pra Almoçar. O repertório do show conta ainda com clássicos do samba de roda, do partido alto e do samba de terreiro.



Serviço



Último Projeto “Nada Pra Fazer” do ano com o Grupo Vou Pro Sereno e convidados

Data: Domingo, 22 dezembro de 2019

Horário: 15h

Local: Quadra do Acadêmicos do Grande Rio

Endereço: Rua Almirante Barroso, 5 - Centro - Duque de Caxias

Telefone para mais informações e venda de camarotes: (21) 96451-0511

Valor do ingresso: 20 reais (primeiro lote)

Classificação: 12 anos

Vendas antecipadas na quadra da Grande Rio, Lojas South e site Guichê Web: https://www.guicheweb.com.br/ingressos/12837?fbclid=IwAR2-AtfYcHNeKVRlgFUe6kdKSSpDV9-uDOhrlLYrg3YRsEfUiyqMQphey1I