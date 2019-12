Duque de Caxias - O Projeto Equinovida do Centro de Equoterapia e Reabilitação para crianças com necessidades especiais, que funciona junto ao Parque Ana Dantas, em Xerém, realizou uma grande festa de Natal para mais de 200 pessoas na terça-feira (17/12). Durante toda a manhã, crianças portadoras de síndrome de Down, paralisia cerebral, hidrocefalia e autismo se divertiram acompanhadas dos pais e responsáveis.



A festa teve lanche, bolo, distribuição de presentes, muita diversão e a presença do Papai Noel. A Prefeitura de Duque de Caxias apoia o projeto desde seu surgimento, em 2007. Participaram do evento o prefeito Washington Reis, assim como o proprietário do Parque Ana Dantas, Jonatas Dantas, que é o idealizador do Centro.



Na comemoração, o prefeito cumprimentou os pais e brincou com as crianças. “É muito emocionante. Deus entregou este ministério em nossas mãos para cuidarmos dessas crianças, que têm necessidade de uma estrutura desse porte. Esse trabalho está completando 12 anos e a gente só tem a agradecer a Deus por esta porta que Ele abriu e ninguém fecha”.



Felizes com todo o carinho dos organizadores do evento, os pais de Wesley Gabriel Rodrigues Efigênio, de 4 anos, Willian Efigênio e Adriana Rodrigues do Nascimento Efigênio, parabenizaram os envolvidos. “Meu filho está muito feliz com a festa. Ele ama o Papai Noel. Tenho que falar também que o tratamento melhorou muito a coordenação motora do meu filho. Parabéns a todos os profissionais que trabalharam para que este momento acontecesse,” disse o pai de Wesley.



Outra criança atendida pelo Equinovida, Mariana Fernandes de Oliveira, de sete anos de idade, participou da festa com a mãe, Maria Cristina Fernandes da Silva, que explicou a importância do evento para as crianças. "A Mariana está há três anos participando do projeto e eu posso dizer que ela melhorou muito. Ela não andava e hoje anda muito bem. É muito importante valorizar esta magia do Natal porque todo mundo tem o direito de sonhar e de ser feliz", declarou a moradora de Xerém.