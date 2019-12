Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, está promovendo apresentações, com prova pública, dos formandos nos cursos ministrados no Teatro Municipal Armando Melo, no bairro Vinte e Cinco de Agosto (Centro).



Após 10 meses de aulas e ensaios, as turmas formadas por crianças, adolescentes e adultos, do Curso de Teatro Armando Mello (Temam) - ministrado pelo professor, ator e diretor Guedes Ferraz - fazem apresentações (Prova Pública) dos espetáculos, com o objetivo de consolidar as experiências teatrais que tiveram ao longo do ano.

As apresentações começaram na terça (17/12) e irão até domingo (22/12). Confira a programação:

APRESENTAÇÕES/PROVA PÚBLICA:



Turma dos Adultos

Peça: “Doideirópolis teu povo heroico não foge à luta!”

Texto: Reinaldo Barreto Lisboa.

Adaptação e Direção: Guedes Ferraz.

Dias: 17/12 (terça-feira), 18/12 (quarta-feira), 19/12 (quinta-feira), 21/12 (sábado), 22/12 (domingo).

Horário: 19 horas



Turma dos Adolescentes

Peça: "Só a loucura faz mudanças"

Texto: Recortes dos Cadernos de Teatro e Cenas da Web.

Adaptação e Direção: Guedes Ferraz

Dias: 17/12 (terça-feira), 18/12 (quarta-feira), 19/12 (quinta-feira), 21/12 (sábado), 22/12 (domingo)

Horário: 16 horas



Turma das Crianças

Peça: "Encontro com crianças"

Direção: Guedes Ferraz

Dias: 21/12 (sábado)

Horário: 10 horas



SINOPSES DOS ESPETÁCULOS



*TURMA DE ADULTOS

"DOIDEIRÓPOLIS"

Na imaginada cidade de Doideirópolis, existem e acontecem coisas que só por lá poderiam ser presenciadas: Problemas sociais, deseducação, desvalorização da cultura, não há saúde, sobre corrupção, desmandos, festas pagas, drogas, futebol... Diante dessa realidade imaginária, os cidadãos doideiropolitanos, após, algumas acusações contra o poder público, reivindicam melhorias e declaram guerra contra o ilustre prefeito de Doideirópolis.

Texto: Reinaldo Barreto Lisboa.

Adaptação e Direção: Guedes Ferraz.

Turma de adolescentes do Teatro Municipal Armando Melo - Divulgação

"SÓ A LOUCURA FAZ MUDANÇAS"

Um escritor que não está muito satisfeito com seu trabalho, resolve escrever novos textos, peças curtas que sejam interpretadas por atores de teatro. Os produtores do espetáculo insistem em que ele tem que trabalhar com elenco de grandes nomes, de preferência com quem acabou de fazer a novela das oito. Decidido a impressionar os críticos e ganhar o respeito da classe teatral começa.

Texto: Recortes dos Cadernos de Teatro e Cenas da Web.

Turma de crianças do Teatro Municipal Armando Melo - Divulgação

"ENCONTRO COM HISTÓRIAS"

Dois produtores recebem roteiristas para criar um novo programa de televisão, a sugestão dos roteiristas é que o programa seja só com crianças que saibam cantar, dançar e atuar.

TEATRO MUNICIPAL ARMANDO MELO

Inaugurado em 1968, o teatro Armando Melo inaugurou a primeira sala pública de espetáculos de Duque de Caxias. Recém-reformado, o espaço, conhecido como Temam, tem capacidade para cem pessoas na plateia. Abriga atualmente a Escola Municipal de Artes Cênicas Edgar de Souza, que atende, em média, a 130 alunos de seis a 17 anos. Os cursos têm duração de dez meses e as aulas, gratuitas, começam sempre em fevereiro.

O Teatro Municipal Armando Melo está localizado na Rua Frei Fidélis, Jardim Vinte e Cinco de Agosto - Centro- DC.

As inscrições para as turmas de teatro 2020 estarão disponíveis no mês de fevereiro. O curso é gratuito.

Mais informações no próprio local ou pelo Telefone: (21) 2671-3056

Horário de Funcionamento:

Seg a sex, de 9h às 17h.