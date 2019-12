Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está executando no terceiro distrito o recapeamento asfáltico da Avenida Automóvel Clube, em Santa Cruz da Serra. Nessa etapa, a Secretaria Municipal de Obras vai asfaltar o trecho da entrada pela Rodovia Washington Luiz ao acesso do bairro Nova Campinas, nos dois sentidos. De acordo com o governo municipal, as obras fazem parte do programa de melhoria dos bairros, iniciado em 2017 pelo prefeito Washington Reis. O bairro é um dos que mais cresceu na região, oferecendo melhor qualidade de vida aos moradores e atraindo investimentos na área do comércio e serviços.



É no bairro Santa Cruz da Serra que a Prefeitura vai inaugurar no próximo ano a maternidade pública que será referência no estado no atendimento a gestantes. É na região também que está instalada a Universidade Federal do Rio de Janeiro, cuja obra foi concluída no atual governo e poderá ter em breve um curso de medicina.

Prefeitura faz o recapeamento da Avenida Automóvel Clube - Leonardo Pereira/SMO/divulgação



"Estamos levando dignidade aos moradores de todos os distritos de Duque de Caxias. Além do recapeamento da Avenida Automóvel Clube estamos realizando a limpeza do Canal das Velhas, que corta o bairro Nova Campinas. O trabalho faz parte do programa de combate a enchentes, implantado em 2017, e que em três anos já limpou mais de 200 quilômetros de rio, canais e valões no município.", disse o secretário de Obras do município João Carlos Grilo, acrescentando que a ciclovia de Santa Cruz da Serra também recebeu pavimentação asfáltica em toda sua extensão. De acordo com o governo municipal, o programa de melhoria dos bairros vem levando dignidade aos moradores de todos os distritos. Santa Cruz da Serra é um bairro do distrito de Imbariê que vem recebendo atenção do governo. Em várias localidades a Secretaria de Obras vem realizando obras de macrodrenagem, pavimentação asfáltica e recuperando as ruas dos bairros com a operação tapa-buracos.