Município e Estado firmam termo de cooperação para melhorias na Saúde

Duque de Caxias - O Prefeito Washington Reis e o Governador Wilson Witzel, assinaram na quarta-feira, no Palácio Guanabara, um termo de cooperação técnica voltada para a reestruturação da rede de saúde do município de Duque de Caxias.



Duque de Caxias está entre as 78 prefeituras do Estado que foram beneficiadas pelo convênio de 500 milhões de reais, que tem como objetivo investir na infraestrutura de unidades municipais. O termo foi firmado com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. As reformas e aparelhamento das unidades devem respeitar os projetos e os cronogramas apresentados pelos municípios à Secretaria de Estado de Saúde. O prazo de vigência do termo é de 12 meses, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos.



Além dos representantes das prefeituras beneficiadas, a cerimônia contou ainda com a presença do secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, e do Deputado Estadual Rosenverg Reis, entre outras autoridades estaduais.



Para o prefeito Washington Reis, o convênio chegou em boa hora, reforçando o trabalho que já vem sendo realizado, de reestruturação e melhoria dos serviços de saúde oferecidos à população de Duque de Caxias e de municípios vizinhos, que também são atendidos na rede de saúde pública municipal.



“Esse convênio é fundamental, não só para Duque de Caxias, mas para todos os municípios do estado que enfrentam esta forte crise na economia e que estão fechando 2019 com as contas bem apertadas. Assim vamos poder entrar em 2020 com mais tranquilidade e equilíbrio para investir ainda mais na melhoria dos serviços. Com a união e cooperação entre os governantes quem ganha é a população!”, destacou o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis.



O governo municipal informa que desde que assumiu o governo, em 2017, o prefeito Washington Reis, ao lado do secretário municipal de Saúde, Dr. José Carlos de Oliveira, não mede esforços para recuperar e melhorar os serviços oferecidos à população, através das unidades da rede municipal de saúde.

“Assumimos a prefeitura com o compromisso de recuperar os equipamentos de saúde já existentes e colocando em prática projetos de construção de novas unidades no município. O que vemos hoje é que, em função da falência da saúde na Baixada Fluminense e no município do Rio, Duque de Caxias vem se destacando como referência em atendimento, recebendo pacientes de vários municípios. Desde o primeiro dia de governo temos buscado parcerias e recursos para recuperar a saúde e os frutos estão aí, como a construção do Hospital do Olho, o CER IV, mais quatro UBSs, o Centro de Saúde Auditiva, o Centro Oncológico, os CEOs, entre outros. Hoje o nosso maior desafio é entregar à população a maior e mais bem equipada maternidade da Baixada, que está sendo construída em Santa Cruz da Serra”, destacou o prefeito do município.