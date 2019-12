Prefeitura realiza eleição para diretores de escolas municipais

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria de Educação, realizou nos dias 18 e 19/12, a consulta pública para diretor e vice-diretor nas Unidades Escolares da Rede Municipal de Ensino (biênio 2020-2021). O processo está de acordo com a Lei Municipal nº 2864/17, a qual dispõe sobre a gestão democrática da educação pública da cidade.



Segundo a candidata ao cargo de direção da E.M. Monteiro Lobato, profª Sueli Cezar dos Santos, se for eleita pretende trabalhar com os alunos a questão da sustentabilidade. “Sou candidata da chapa dois e tenho propostas para a minha gestão. Pretendo trabalhar as questões referentes ao Meio Ambiente. Nós temos um projeto de coleta de óleo a fim de trocar por material de limpeza. Queremos também implantar uma horta vertical, com garrafa pet. São projetos pequenos que não são onerosos para a nossa escola,” contou.



Já a candidata ao cargo de vice-diretora na E.M. Monteiro Lobato, profª Daniele Silva de Oliveira, explicou que se for eleita pretende trabalhar coletivamente com os professores na construção do PPP (Planejamento Político Pedagógico). “Temos também a proposta de implantar em nossa escola a sala de recursos e trabalhar em comunhão junto aos docentes, à comunidade, com o objetivo de promover a união,” disse a candidata da chapa um.



Feliz por exercer o direito de votar, a mãe de aluno e membro do Conselho Escolar da E.M. Manoel Reis, Maricleide Santiago Gomes, relatou que almeja uma escola de qualidade. “Eu espero que essa escola tenha mais melhorias do que as que já tem. Me sinto muito feliz porque eu participo mais e dou minha opinião sobre a educação do meu filho.”



Na quinta-feira (19/12), a candidata à direção do CIEP Municipalizado 405 – Ministro Santiago Dantas, profª Anne Alessandra de Andrade Silva, votou e explicou seu compromisso com a democracia. “Acho muito importante este momento, pois a gestão democrática é uma forma de gerir uma instituição escolar de maneira que possibilite a participação de todos e a transparência,”



O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, parabenizou a todos que participaram do processo de escolha dos gestores das Unidades Escolares do município. “Este momento é importantíssimo porque desta forma garantimos o direito de votar nos diretores das escolas municipais. Parabéns a todos,” concluiu.