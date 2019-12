Duque de Caxias - A Orquestra de Metais e Percussão da Fundec - Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais promoveu o espetáculo ‘Cantata de Natal”, produzido por alunos e professores do Polo de Música Ricardo Eugênio Boechat e alunos dos Centros de Ensino da Fundação. O evento aconteceu na Praça do Pacificador na noite de quinta-feira (19/12).

Fundec promove Cantata de Natal na Praça do Pacificador - Divulgação

O musical, que encantou a todos que passavam pela praça, proporcionou ao público uma apresentação de canções originais, conhecidas e populares de Natal, em uma grande variedade de estilos e gêneros musicais, sob regência do maestro Tiago Farias.

O concerto artístico instrumental e vocal, com temática de Natal, ofereceu a população um programa musical temático, com a qualidade técnica e com o brilho dos recitais que a Fundec tem promovido, através do valor de seus alunos e do alto nível de comprometimento dos professores.

A aluna do coral da Fundação, Alayde Ramos, portadora do transtorno de Alzheimer, destacou como a Fundec mudou a vida dela. “Eu amo a Fundec. Se eu pudesse, todos os dias estaria lá. Sou muito feliz em fazer parte dessa família, porque é isso que eles são pra mim, a minha família. Eu só tenho que agradecer”, disse ela.

O Polo de Música é a maior referência profissional na vida dos jovens e adultos de Duque de Caxias. “O que estamos realizando é uma celebração do renascimento de Cristo. A Cantata de Natal tem a perspectiva de atrair novos olhos para a Fundec e chamar atenção para o verdadeiro significado do Natal. Agradecemos ao prefeito Washington Reis pelo apoio, a todos os professores, alunos e, em especial, a população de Duque de Caxias, que abraça nossos músicos com todo carinho", exemplificou o presidente da Fundação, Joílson Cardoso.

