Duque de Caxias - O Caxias Shopping comemora a chegada de 2020 antecipadamente com Show Especial da Virada na sexta-feira (27/12), a partir das 19h30. Este ano, quem comandará o show será o grupo Do Samba Soul. No palco, os integrantes do grupo interpretam os sucessos dos principais artistas do gênero musical, além dos clássicos que fazem parte do set list das melhores rodas de samba da cidade. O espetáculo encerra o projeto “Shows de Sexta” de 2019 em grande estilo. Em 2020 tem mais! O show é gratuito e começa às 19h30. Vale conferir.



SERVIÇO:

Show Especial da Virada com grupo Do Samba Soul no Caxias Shopping

Data: 27 de dezembro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611

Evento Gratuito