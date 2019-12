Projeto Ponto de Leitura do SESC encerra temporada 2019

Duque de Caxias - O projeto “Ponto de Leitura” do SESC estará no Caxias Shopping no sábado (28/12), das 14h às 18h, para encerrar a temporada 2019 da iniciativa. Quem visitar o espaço poderá acessar gratuitamente um pequeno acervo de livros em HQ e revistas em quadrinhos para ler no local. Além disso, haverá atividade lúdica com Jogos de Palavras-chave fazendo uma referência com poesias. O Ponto de Leitura tem como objetivo criar um ambiente de imersão capaz de estimular a leitura. O projeto é um serviço de extensão da Gibiteca João Carpalhau da Unidade SESC Duque de Caxias e acontece uma vez ao mês no Caxias Shopping. O evento tem entrada gratuita e classificação livre. Vale conferir.



SERVIÇO:

Ponto de Leitura SESC no Caxias Shopping

Data: 28 de dezembro (sábado).

Horário: das 14h às 18h

Local: Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 9-9305-3611.

GRATUITO