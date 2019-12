PM realiza sorteio público para vagas no III Colégio da Polícia Militar, em Caxias

Duque de Caxias - A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro realizou nesta quinta-feira, 26, no auditório da Biblioteca Leonel de Moura Brizola, no Centro de Duque de Caxias, o sorteio público para o processo de seleção e classificação de candidatos para o lll Colégio da Polícia Militar (lll CPM/ERJ), para o ano letivo de 2020. Foram sorteadas 45 vagas para livre concorrência, sem nenhum tipo de reservas de vagas, para o 6º ano do Ensino Fundamental.

Colégio da Polícia Militar em Duque de Caxias completou um ano de funcionamento - Divulgação



Pais e responsáveis acompanharam sorteio público - Divulgação

função da qualidade de ensino. Além disso, gosto muito da doutrina também. Parabéns pela excelente organização e planejamento”, disse o pai de Giovana Celina de Souza, Sebastião de Souza, morador do bairro Gramacho.



“Nós conseguimos realizar um trabalho rápido e transparente, com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias e de toda Polícia Militar. Posso afirmar que foi o que o público esperava. Um trabalho com total lisura

e compromisso com os nossos objetivos. Um verdadeiro sucesso”, declarou a tenente-coronel Nádia Cardoso. “Minha filha foi uma das sorteadas e eu estou extremamente feliz. Fiquei muito nervoso, mas graças a Deus Ele abriu as portas e minha filha foi contemplada. Eu quis muito que ela entrasse no Colégio da Polícia emfunção da qualidade de ensino. Além disso, gosto muito da doutrina também. Parabéns pela excelente organização e planejamento”, disse o pai de Giovana Celina de Souza, Sebastião de Souza, morador do bairro Gramacho.“Nós conseguimos realizar um trabalho rápido e transparente, com o apoio da Prefeitura de Duque de Caxias e de toda Polícia Militar. Posso afirmar que foi o que o público esperava. Um trabalho com total lisurae compromisso com os nossos objetivos. Um verdadeiro sucesso”, declarou a tenente-coronel Nádia Cardoso.