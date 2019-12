Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está realizando a limpeza manual do Canal Caboclo, no trecho que passa pelo Centro da cidade e que, nos dias de chuva, é o responsável pelos alagamentos na Avenida Dr. Manoel Teles e nas vias do entorno. A ação visa o desassoreamento ao longo do canal dentro das comunidades da Vila Ideal e Parque Vila Nova.



A limpeza acontece para minimizar os impactos das fortes chuvas que acontecem geralmente na época em que se aproxima o verão, beneficiando também bairros vizinhos, auxiliando na agilidade do escoamento do grande volume de água.

Duque de Caxias realiza limpeza do Canal Caboclo - Divulgação



Todo trabalho realizado nos rios e canais da cidade é feito priorizando o controle das cheias em locais com históricos de alagamentos. É fundamental que a população colabore evitando descartar objetos às margens dos rios, como móveis, garrafas pet, sacos plásticos e lixo. Estes materiais acarretam, além da obstrução da rede, a proliferação de animais, muitos deles transmissores de doenças, que prejudicam a própria localidade.