Feira de produtos sem agrotóxicos retorna ao Caxias Shopping

Duque de Caxias - Já tem data marcada para acontecer as duas edições de janeiro da “Feira Caxias Shopping”. Quem visitar o evento nos dias 5 e 19, das 12h às 18h, vai encontrar frutas, verduras e legumes produzidos de forma natural, de acordo com a safra e sem uso de agrotóxicos.

A Feira faz parte do projeto de responsabilidade socioambiental “Caxias Shopping Sustentável”, lançado em 2010, e é um importante polo de venda e divulgação do trabalho realizado pelos produtores que participam dos programas de agricultura familiar de Duque de Caxias. Todos os meses, os produtores se reúnem no Caxias Shopping para vender seus produtos e divulgar o trabalho que desenvolvem. Além das frutas,verduras e legumes, os clientes podem encontrar farinhas, compotas, plantas não convencionais e até chocolate vegano.



SERVIÇO: Feira Caxias Shopping: produtos cultivados sem agrotóxicos

Data: dias 5 e 19 de janeiro

Horário: das 12h às 18h

Local: Caxias Shopping

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias – Rio de Janeiro.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.