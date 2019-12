Igreja do Pilar será restaurada em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Igreja do Pilar, no bairro de mesmo nome em Duque de Caxias, será revitalizada. Na última sexta-feira, 27, foi assinado pelo superintendente regional do IPHAN, Manoel Vieira, o termo de início das obras. Serão R$ 2 milhões, destinados às obras de conservação, restauração e complementares tanto da igreja como do entono. Nesta fase, ainda não está contemplada a restauração artística dos altares do templo.

Construção histórica será reformada em Caxias - Divulgação

Durante o lançamento da pedra fundamental de início das obras de restauração, o bispo de Duque de Caxiaas, dom Tarcisio Nascentes dos Santos falou da importância do templo para a cidade:

“A igreja do Pilar é mãe das comunidades paroquiais de nossa diocese. É o nosso grande bem. Esta igreja foi tombada em 1938 sob a chancela do mestre Carlos Drummond de Andrade. Ele escreveu que “no meio do caminho tinha uma pedra” e, se me permitem dizer, aquela era uma pedra de obstáculo, hoje a pedra fundamental que se lança aqui nesse início de restauração é uma pedra que abre horizontes”, disse o bispo.



Outras autoridades civis e eclesiais também estiveram presentes ao evento, como o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. Entre as diversas pessoas uma em especial chamou atenção. Dona Odete, de 92 anos, segue firme na esperança de rezar novamente na Igreja do Pilar. Ela recordou de outro amigo que faleceu esse ano, o Sr. Antônio.

Dom Tarcisio ressaltou importância da obra para o município - Divulgação

“Ele sempre dizia: Odete, será que eu vou conseguir tocar novamente o sino da nossa Igreja? Ele se foi, mas eu vou sigo aqui firme para realizar o sonho dele, o meu e todo esse povo”, disse a fiel que há mais de 60 anos participa da paróquia do Pilar.



A empresa vencedora do processo de licitação foi a construtora Studio G e o prazo de execução das obras é de um ano.

Igreja histórica

Para garantir a integridade dos fieis e do próprio templo que, desde 1938 é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), a igreja matriz de Nossa Senhora do Pilar foi interditada em 2014 até que fossem feitas as obras necessárias para a reabertura. Porém, já antes de ser fechada para as celebrações, a igreja já necessitava de obras de restauração, tanto em relação à construção civil como na parte artística.