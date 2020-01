Duque de Caxias faz mutirão de obras nos distritos da cidade

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias continuou com as ações do programa de melhoria dos bairros, implantado em 2017 pelo prefeito Washington Reis, na semana do Natal e do Ano Novo. Os trabalhos seguem nos distritos visando proporcionar o bem-estar dos moradores dos bairros e comunidades. Foram realizados mutirões envolvendo as secretarias de Obras, Urbanismo e Habitação e subsecretaria de Limpeza Urbana, que mantém equipes de prontidão, junto com a Defesa Civil municipal, para qualquer eventualidade, principalmente no caso de chuvas fortes.

Duque de Caxias realiza mutirão de obras - Leonardo Pereira/SMO/Divulgação

Na região, o mutirão atuou no Parque Vila Nova promovendo a limpeza das ruas com varrição e retirada de lixo e entulho, desobstrução de redes de escoamento de águas pluviais e recuperação das vias até o acesso à Linha Vermelha. Na semana do Natal, a secretaria de Obras atuou em várias regiões recuperando ruas afetadas pelas chuvas com a operação tapa-buraco, na desobstrução de redes de drenagem, ralos e bueiros, e na limpeza manual do Canal Caboclos, que corta a Rua Dr. Manoel Teles, local de alagamentos com nos dias de chuva forte.

No Jardim Gramacho, a secretaria de Obras realizou também a instalação de lixeiras em vários pontos da Avenida Pelotas com o objetivo de conscientizar os moradores sobre a importância de jogar lixo no local correto e aguardar a passagem do caminhão coletor, que acontece três vezes por semana no bairro. Também continuaram em andamento as obras de recuperação de espaços públicos de lazer, como a praça do bairro Parque Esperança, onde a unidade da ESF – Estratégia de Saúde da Família (antigo PSF) passa por reforma. No segundo distrito, as ações também beneficiaram moradores dos bairros Bom Retiro e Jardim Primavera, com a recuperação asfáltica (tapa-buraco) de vias importantes.