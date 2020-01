Caxias Shopping terá evento de férias gratuito em janeiro

Duque de Caxias - A garotada vai se divertir pra valer no “Evento de Férias” gratuito que o Caxias Shopping promove em janeiro, em parceria com Firjan SESI e SESC. Nos dias 4 e 11 (sábados), o evento terá uma série de brincadeiras como estátua, dança da cadeira, vivo e morto, coelho sai da toca, bola ao ar e muito mais. As atividades serão coordenadas pela equipe de lazer do SESI e vão despertar o lado lúdico e divertido das crianças, além de promover a socialização, das 16h às 18h.



Já nos dias 18, 19, 25 e 26 (sábados e domingos), o evento acontecerá das 14h às 18h e quem vai comandar as atividades será a equipe do SESC. Entre as atividades, haverá Oficina de Aquarela, Oficina de Pintura, Oficina de Mosaico e Oficina de Xilogravura. As crianças vão aprender técnicas básicas e criar seus próprios projetos. O objetivo é estimular o desenvolvimento de expressões e representação de ideias de forma lúdica. Todos os materiais das oficinas serão fornecidos pelos organizadores. No final, as crianças levam suas criações para casa.



O Evento de Férias do Caxias Shopping é indicado para crianças a partir de 5 anos. Todas as atividades são gratuitas, mediante cadastro dos pais e responsáveis.

Confira a programação.

SERVIÇO: Evento de Férias do Caxias Shopping

Data: dias 4 e 11 - das 16h às 18h

Horário: dias 18, 19, 25 e 26 de janeiro - das 14h às 18h

Local: Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 9-9305-3611.

Classificação: a partir de 5 anos

Gratuito



PROGRAMAÇÃO

Dias 4 e 11 - sábados - (16h às 18h) - brincadeiras coordenadas pela equipe de lazer do SESI

Dia 18 - sábado - (14h às 18h) - Oficina de Aquarela com equipe do SESC

Dia 19 - domingo - (14h às 18h) - Oficina de Pintura com equipe do SESC

Dia 25 - sábado - (14h às 18h) - Oficina de Mosaico com equipe do SESC

Dia 26 - domingo - (14h às 18h) - Oficina de Xilogravura com equipe do SESC