Grande Rio volta com ensaios de rua neste domingo em Caxias

Duque de Caxias - Neste domingo, dia 5 de janeiro, a Grande Rio retoma a agenda de ensaios. Com o objetivo de aperfeiçoar cada vez mais o desempenho, os segmentos e a comunidade voltam à Avenida Brigadeiro Lima e Silva a partir das 19 horas, com concentração na altura do supermercado Carrefour.



Os treinos estão previstos para acontecer todos os domingos até o dia 16 de fevereiro, no mesmo local.



Na terça-feira seguinte, dia 7, será a vez do retorno dos ensaios de quadra, também a partir das 19 horas.



Serviço:

Ensaio de rua da Grande Rio

Local: Avenida Brigadeiro Lima e Silva (concentração na altura do Carrefour)

Data: 5 de janeiro

Horário: a partir das 19 horas

Evento gratuito