Conselho Tutelar realiza cerimônia de posse dos novos conselheiros

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente), órgão vinculado administrativamente à Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, vai realizar na próxima sexta-feira, 10, às 14h30, no Teatro Municipal Raul Cortez, a cerimônia de posse dos conselheiros tutelares eleitos - gestão 2020/2023. O teatro fica na Praça do Pacificador, s/nº, no Centro de Duque de Caxias.

O resultado final dos eleitos no Processo de Escolha Unificado dos membros do Conselho Tutelar – mandato 2020-2023 - foi divulgado em novembro do ano passado. Veja neste link a deliberação: https://drive.google.com/file/d/1tGmZh1vlak6u3ga2Ydim5MRD5UWvS9t0/view