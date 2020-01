Museu Ciência e Vida recebe exposição sobre dinossauros

Duque de Caxias - O Museu Ciência e Vida, no bairro Jardim 25 de Agosto, está com programação especial neste mês de férias escolares. A partir deste domingo, 12 de janeiro, às 12h, o espaço inaugura a exposição “Dinossauro – do Cretáceo à robótica”. A temática divaga sobre os animais, como eles viviam, o que comiam, como eram. A entrada é gratuita.



A mostra ainda traz réplicas de dinossauros brasileiros, como o Uberabatitan riberoi. O visitante também pode participar de oficinas, nas quais, de maneira lúdica, são abordados assuntos que passam pela geologia, paleontologia, arqueologia e outras áreas de conhecimento.



A exposição “Dinossauro – do Cretáceo à robótica” é uma realização do Museu Ciência e Vida com parceria do Museu da Geodiversidade – UFRJ.

O Museu Ciência e Vida fica na Rua Aílton da Costa, S/N, no Jardim Vinte e Cinco de Agosto. Mais informações em (21) 2671-7797.