Duque de Caxias realiza obras de melhorias e combate às enchentes nos bairros

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está dando prosseguimento ao programa de melhoria dos bairros e de combate às enchentes, realizados pelas equipes da Secretaria Municipal de Obras. Os serviços são executados por administração direta, sem a contratação de empresas.

Equipes de trabalho atuando no bairro Parque Bom Retiro, no segundo distrito - Leonardo Pereira/SMO/Divulgação

Esta semana, as equipes de trabalho estão atuando no bairro Parque Bom Retiro, no segundo distrito, de onde foram retiradas toneladas de vegetação em toda extensão. Além do material que atrapalhava o escoamento das águas, os trabalhadores encontraram em alguns trechos do canal grande quantidade de sacos plásticos com lixo e garrafas PET, provocando a diminuição da vazão do córrego. Equipes também estão atuando na limpeza do Canal Dois Irmãos, no Parque Beira Mar, no primeiro distrito.