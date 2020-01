Flor da Primavera pode virar escola de samba no Carnaval do Rio

Duque de Caxias - Duque de Caxias pode ganhar uma segunda escola de samba. A cidade da Baixada Fluminense, que já é berço da Grande Rio, do Grupo Especial, também é o local sede da Flor da Primavera, do bairro Jardim Primavera, que este ano vai disputar a Série E. O grupo de avaliação tem 20 organizações, sendo que as nove melhores classificadas se tornam oficialmente escolas de samba e disputam a Série D, em 2021.

Flor da Primavera foi fundada em 1977 - Arquivo pessoal



"A gente faz carnaval com o melhor possível. Chegamos no patamar máximo dos blocos carnavalescos e estamos nos preparando para esse novo desafio. Vamos desfilar com umas 450 pessoas (o mínimo exigido é de 400) e uma alegoria. Escolhemos o enredo sobre Iracema porque foi o primeiro tema do bloco, lá em 1977. Vai ser muito bom pra Caxias ter uma segunda escola de samba", pontuou Jorge Luiz Cesário da Silva, o Jorginho, presidente do bloco carnavalesco Flor de Primavera. Se depender da confiança e vontade dos componentes, o atual bloco carnavalesco tem tudo para chegar nas primeiras posições. A Flor da Primavera, de cores azul e branco, vai desfilar com o enredo "Iracema - a virgem dos lábios de mel", do carnavalesco Fabiano Ferraro, que foi o primeiro tema da história da agremiação, em 1977."A gente faz carnaval com o melhor possível. Chegamos no patamar máximo dos blocos carnavalescos e estamos nos preparando para esse novo desafio. Vamos desfilar com umas 450 pessoas (o mínimo exigido é de 400) e uma alegoria. Escolhemos o enredo sobre Iracema porque foi o primeiro tema do bloco, lá em 1977. Vai ser muito bom pra Caxias ter uma segunda escola de samba", pontuou Jorge Luiz Cesário da Silva, o Jorginho, presidente do bloco carnavalesco Flor de Primavera.

Flor da Primavera vai desfilar com 450 componentes em 2020 - Arquivo pessoal



“Nosso sonho é chegar na Sapucaí”



Como os associados da Série E não recebem nenhuma subvenção oficial, a Flor da Primavera se mantém graças aos eventos realizados na quadra (Avenida Margueis de Baependi, 598, próximo da estação de trem de Jardim Primavera). O próximo ocorre neste domingo, dia 12, a partir das 13h. Será uma feijoada com a presença de outros blocos caxienses e do Rio de Janeiro. O prato custará R$ 15. A Flor da Primavera será a sexta a desfilar no Sábado das Campeãs, dia 29 de fevereiro, na Estrada Intendente Magalhães, Campinho, Rio de Janeiro.Como os associados da Série E não recebem nenhuma subvenção oficial, a Flor da Primavera se mantém graças aos eventos realizados na quadra (Avenida Margueis de Baependi, 598, próximo da estação de trem de Jardim Primavera). O próximo ocorre neste domingo, dia 12, a partir das 13h. Será uma feijoada com a presença de outros blocos caxienses e do Rio de Janeiro. O prato custará R$ 15.