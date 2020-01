Duque de Caxias promove mutirão contra o sarampo nesta quinta-feira

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias vai promover nesta quinta-feira, 09, das 9h às 13h, mais um mutirão de vacinação contra o sarampo. Desta vez, a ação acontece na UBS Calundu (Estrada do Calundu, s/nº, Nossa Senhora do Carmo - Pantanal), no segundo

distrito. A prioridade é imunizar e verificar as cadernetas de vacinação das crianças de 6 meses a 2 anos, faixa etária que corresponde a 90% da população mais afetada pela doença no município, além de vacinar

jovens e adultos até 49 anos.

Além dos mutirões, a Secretaria de Saúde está disponibilizando a vacina contra o sarampo em mais de 50 unidades espalhadas nos quatro distritos. Acesse o link para saber a localização e horário de funcionamento das unidades: https://duquedecaxias.rj.gov.br/noticia/prefeitura-de-duque-de-caxias-disponibiliza-vacina-contra-o-sarampo-em-mais-de-50-unidades-de-saude/1787