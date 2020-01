Policlínica de Duque de Caxias está sendo reformada e ampliada

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, realizou uma visita técnica na última segunda-feira, 06, para avaliar as obras que estão sendo realizadas no térreo da Policlínica Duque de Caxias, na Av. Dr. Manoel Lucas, s/nº, Parque Senhor do Bonfim. Além dele, participaram da visita o

secretário municipal de Saúde e Defesa Civil, dr. José Carlos de Oliveira, o secretário municipal de Obras, João Carlos Grilo, a diretora da unidade, dra. Ana Carolina Oliveira, a diretora de Reabilitação da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, Daniele de Almeida, técnicos e engenheiros responsáveis pela obra.

Policlínica Duque de Caxias está passando por reformas - Divulgação



Com as reformas, a Policlínica Duque de Caxias vai passar a oferecer serviço de emergência 24 horas para adultos, com laboratórios e salas vermelhas. "Estamos hoje fazendo mais uma visita técnica na obra de ampliação da unidade, conhecida por muitos ainda como o antigo "Hospital Duque de Caxias". Essa ampliação de espaço e de serviços é mais um compromisso assumido pelo prefeito Washington Reis e que, em breve, estará a serviço da população de Duque de Caxias. Com o final das obras, a Prefeitura de Duque de Caxias vai oferecer serviço completo na área de Fisioterapia, com reabilitação Traumato Ortopédico e Reumatológico, inclusive com a instalação de uma piscina térmica para hidroterapia. A unidade vai ganhar ainda o maior centro de imagem do município, com aparelhos de ressonância magnética, tomografia, ultrassom 4D, densitometria óssea, mamografia (com estereotaxia) e cintilografia, um serviço que só tem hoje no CDPI da Secretaria de Estado de Saúde", destaca o secretário de Saúde, dr. José Carlos de Oliveira.

“Nossas equipes fizeram um estudo das necessidades de profissionais na área de saúde no município e a meta é incorporar mais 1.232 profissionais para melhorar o atendimento à população, não só para as unidades hospitalares, mas também para melhorar os serviços de ambulatório e emergência das Unidades Pré Hospitalares (UPH) nos quatro distritos do município”, completou o secretário de Saúde.