Período de matrículas de Duque de Caxias termina dia 4 de março

Duque de Caxias - O calendário de matrículas 2020 foi divulgado pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação (SME), desde o início de novembro do ano passado. Os pais e responsáveis devem observar as datas. Até o dia 10/01 serão efetivadas as matrículas dos contemplados na primeira fase nas unidades escolares, para estudantes de quatro e cinco anos e para o 1º Ano do Ensino Fundamental.



Também serão realizadas diretamente nas escolas, até o dia 20/01, as transferências externas de alunos novos do 2º ano de escolaridade do Ensino Fundamental e de todas as etapas da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Dos dias 16 a 21/01 serão feitas as atualizações dos quadros de vagas pelas escolas da rede municipal. Outro ponto que deve ser destacado é o término da matrícula nas unidades escolares do campo no dia 20/01.



Já a partir do dia 22/01, começa a segunda fase de matrícula. As inscrições para as vagas remanescentes da primeira fase, para estudantes de quatro e cinco anos e para o 1º ano do Ensino Fundamental poderão ser

feitas, via internet, até o dia 04/02. No dia 10/02 será divulgada a lista dos contemplados no site da SME. De 11 a 19/02 serão efetivadas as matrículas dos respectivos estudantes.



Durante o período de 27/02 a 04/03 será atualizado o quadro de vagas pelas escolas do município finalizando a segunda fase de matrículas no próprio dia 04. Quem não tiver acesso à internet ou encontrar

dificuldades, pode procurar ajuda em alguma das 178 unidades da rede municipal, além da Sede da SME, localizada à Rua Prefeito José Carlos Lacerda, 1422, Jardim 25 de Agosto, no Centro de Duque de Caxias. O

telefone de atendimento é o 2771-6787.



Para mais informações sobre o processo de matrículas 2020, confira o calendário no site da SME/DC: www.smeduquedecaxias.rj.gov.br