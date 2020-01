Retirada de cabos de energia vai interromper trânsito na Avenida Leonel Brizola

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras, informa que haverá interrupções no tráfego de veículos no próximo domingo, 12, na Avenida Leonel Brizola, no trecho do bairro Gramacho. O trabalho é necessário para que a Prefeitura dê continuidade as obras de construção do Viaduto do Gramacho, que vai interligar a avenida à Rodovia Washington Luiz, passando pela Avenida Teixeira Mendes, no bairro Sarapuí.



A Prefeitura esclarece que a interdição é necessária para a retirada de redes de transmissão de energia que se encontram desativadas e interferem diretamente na obra. No período das 9h às 18h, serão realizadas seis interrupções nos dois sentidos da avenida. Após a conclusão do serviço, o trânsito no local será liberado para o tráfego de veículos e pedestres.