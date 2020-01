Grande Rio busca componentes para alas coreografadas

Duque de Caxias - O Carnaval está chegando e ainda há oportunidades para os interessados em brilhar na Sapucaí. O Acadêmicos do Grande Rio está selecionando componentes para desfilar em duas de suas alas coreografadas, sempre lembrando que os candidatos devem ter disponibilidade para participar dos ensaios. São elas:



Ala Bira Dance

Requisito: homens e mulheres negros com a cabeça raspada

Informações pelo telefone (21) 98217-6223



Ana Ananda

Sem requisito. A ala representará a dança de um orixá.

Informações pelo telefone: (21) 99850-6399



A Grande Rio será a quinta escola a desfilar no domingo de Carnaval, dia 23 de fevereiro, com o enredo "Tata Londirá: o Canto do Caboclo no Quilombo de Caxias", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.