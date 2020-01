Viaduto do Gramacho tem mais uma etapa concluída

Duque de Caxias - Foi concluída na manhã desta sexta-feira, mais uma etapa da construção do Viaduto do Gramacho. O secretário de Obras de Duque de Caxias, João Carlos Grilo, acompanhou com a equipe técnica a instalação da travessa (canoa) em um dos pilares da Avenida Teixeira Mendes, às margens do Rio Sarapuí. Também foi feito o lançamento da armação do pilar 5, entre o muro da SuperVia.

Via vai melhorar trânsito em Duque de Caxias - Divulgação O secretário João Grilo disse que vai acompanhar também, no domingo, 12, a retirada dos cabos de energia da rede de transmissão de Furnas, na Avenida Governador Leonel Brizola (antiga Presidente Kennedy).

“Com a retirada desses cabos a prefeitura poderá dar continuidade as obras de construção do viaduto no Gramacho”, disse o engenheiro.



Melhoria no trânsito



A parte aérea do viaduto, que vai ligar a Avenida Leonel de Moura Brizola ao bairro Sarapuí pela Avenida Teixeira Mendes, terá 320 metros de mão dupla e vai desafogar o trânsito naquela região, além de facilitar o acesso de veículos à Rodovia Washington Luiz.