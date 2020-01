Caxias faz chamamento público para seleção de organização da sociedade civil

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Duque de Caxias (SMASDH), com esteio na Lei no 13.019, de 31 de julho de 2014, Deliberação 277/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, torna público o presente Edital de Chamamento Público nº 01/2020, visando à seleção de organização da sociedade civil interessada em celebrar termo de colaboração que tenha por objeto a execução de projeto de atendimento aos indivíduos e das famílias usuárias da Política de Assistência Social executadas pelas equipes técnicas da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, nas condições devidamente caracterizadas e especificadas no edital.



Para ter acesso ao Edital na íntegra, use o link: https://drive.google.com/file/d/1Fm5KWvQYNzdvuxINojwx04WPKs-MYo80/view