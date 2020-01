Museu Ciência e Vida divulga programação de férias

Duque de Caxias - O Museu Ciência e Vida oferece até o dia 01 de fevereiro diversas atividades para as férias: visitas às exposições, oficinas variadas e sessões de planetário para todas as idades. As oficinas acontecem às 10h e às 14h. Já as sessões de planetário são às 14h30 e 15h30. A programação é gratuita, de terça a sábado. Mais informações pelo telefone 2671-7797.

Veja as atrações:



Planetário – Que tal um passeio pelo universo? O nosso planetário estará aberto ao público de terça a sábado, com sessões sempre às 14h30 e às 15h30. Lotação: 65 pessoas. Senhas distribuídas com meia hora de antecedência. Ambiente climatizado: traga agasalho!



Exposições – 9h às 17h – última entrada às 16h30



Todas exposições são mediadas.



Universo das Medições



Os visitantes poderão descobrir o quanto pesam em cada planeta do Sistema Solar, verificar o consumo de energia pelos variados tipos de lâmpadas, descobrir mais sobre os processos de medidas. Esta exposição traz a história da metrologia e as aplicações dela no cotidiano.



#SomosTodosMataAtlântica



Nesta exposição, os visitantes irão poder ver os animais da nossa fauna e descobrir mais sobre a nossa flora através de painéis e vídeos. Além disso, vão poder refletir sobre o ecossistema e sua realidade atual.



Dinossauro – do Cretáceo à robótica



Existiram dinossauros no Brasil? Como eles viviam? O que comiam? Como a tecnologia ajuda a responder estas perguntas? Esta exposição, que traz réplicas de dinossauros brasileiros, mostra o encantador mundo da geologia, paleontologia, arqueologia e outras áreas.



Do mangue ao mar



O Museu Ciência e Vida, em parceria com o Projeto Uçá, traz essa exposição para destacar a importância desse ecossistema para o planeta. A exposição traz também diversas atividades para as crianças.



Movimente-se! A física dos esportes



O que o inglês Isaac Newton, um dos pais da física moderna, e os atletas olímpicos têm em comum? Todos são tema da exposição Movimente-se! A física dos esportes, em cartaz no Museu Ciência e Vida, em Duque de Caxias. Utilizando cinco modalidades olímpicas e paraolímpicas como tema, a exposição leva os visitantes a conhecerem mais sobre as leis do movimento criadas por Newton e a perceberem como elas, e vários fenômenos relacionados, permeiam nosso cotidiano.



Oficinas – Lotação: 30 pessoas (exceto Astrobebês, com lotação de 10 bebês). Senhas distribuídas com meia hora de antecedência.





Programação de oficinas:



1ª SEMANA – 7 A 11 DE JANEIRO







Terça-Feira



7 de janeiro



10h e 14h



LUA QUENTE – O que você conhece sobre a Lua? Vamos descobrir mais sobre o nosso satélite natural tendo ele nas nossas mãos, através de um jogo de perguntas e respostas do estilo “batata quente”. A oficina é voltada para crianças entre 6 e 10 anos.







Quarta-Feira



8 de janeiro



10h e 14h



FANZINE – Recorta, escolhe, cola, cria! Vamos montar juntos um fanzine – tipo de revista impressa – sobre o mangue!







Quinta-Feira



9 de janeiro



10h e 14h



CIENTISTA NA COZINHA – Leite, limão, fermento… Parece uma receita estranha, mas é ciência! Vamos nos aventurar pela cozinha e fazer várias descobertas!







Sexta-Feira



10 de janeiro



10h e 14h



CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS – PRAIA LIMPA É A MINHA PRAIA! – Inconformados com a poluição do ambiente onde vivem, uma simpática turma que mora na praia – o Tatuí, a Maria Farinha, a Joaninha, a Pulguinha de praia e o Molusco – convoca uma reunião da Associação de Moradores da Praia (AMP) para resolver o problema causado pelo lixo deixado pelas pessoas.







Sábado



11 de janeiro



10h e 14h



ROBÓTICA – Com os nossos kits, vamos criar um robô para brincar e para refletir sobre a tecnologia.







2ª SEMANA – 14 A 18 DE JANEIRO







Terça-Feira



14 de janeiro



10h e 14h



Quarta-Feira



15 de janeiro



10h e 14h



Quinta-Feira



16 de janeiro



10h e 14h



Sexta-Feira



17 de janeiro



10h e 14h



Sábado



18 de janeiro



10h e 14h



3ª SEMANA – 21 A 25 DE JANEIRO







Terça-Feira



21 de janeiro



10h e 14h



ASTROBEBÊS! – O que nossos pequenos tem em comum com o Universo? Ambos são lindos, estão em crescimento e são cheios de surpresas! Nesta oficina, feita especialmente para bebês de 8 a 18 meses, os pequenos podem ter seu primeiro contato com o Universo, explorando com um tapete sensorial os planetas do Sistema Solar e viajando num foguete para ainda mais longe, com uma história musicalizada.



Atenção, pais: a atividade contará com trocador e ambiente preparado para os bebês, que devem estar acompanhados de um responsável, mas os itens de higiene devem ser trazidos pelo cuidador da criança. Haverá distribuição de senhas.



Limitação: 10 bebês. Duração: 20 minutos







Quarta-Feira



22 de janeiro



10h e 14h



Quinta-Feira



23 de janeiro



10h e 14h



Sexta-Feira



24 de janeiro



10h e 14h



Sábado



25 de janeiro



10h e 14h



4ª SEMANA – 28 de JANEIRO A 01 DE FEVEREIRO







Terça-Feira



28 de janeiro



10h e 14h



Quarta-Feira



29 de janeiro



10h e 14h



Quinta-Feira



30 de janeiro



10h e 14h



Sexta-Feira



31 de janeiro



10h e 14h



Sábado



01 de fevereiro



10h e 14h



