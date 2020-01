Caxias Shopping promove Campanha de Adoção de Animais

Duque de Caxias - Neste sábado, dia 18 de janeiro, o Caxias Shopping, em parceria com o projeto Apaixonados por Quatro Patas, promoverá a primeira edição de 2020 da campanha solidária de adoção e vacinação de cães e gatos do projeto “Busucão”. O evento será realizado ao lado do estacionamento de motos, na entrada principal do shopping, das 10h às 16h.

Quem quiser adotar um “amigo de quatro patas”, deve ser maior de 18 anos e levar original e cópia de identidade, CPF e comprovante de residência. Os interessados passam por uma entrevista com os organizadores para conhecer um pouco mais sobre os cuidados necessários para manter a saúde dos animais em dia e para que os organizadores tenham certeza de que o candidato tem condições de adotar. Depois, é só levar o animal para casa.



Quem quiser levar o animal para vacinar deve retirar uma senha no local. A vacinação será feita por ordem de chegada. Serão oferecidas vacinas V11 para cães e antirrábica para cães e gatos. Os organizadores solicitam uma colaboração de R$ 10 para cada tipo de vacina para que o projeto possa ampliar sua atuação, ajudando um número ainda maior de animais em risco.



SERVIÇO: Projeto “Busucão” - Campanha de Adoção e Vacinação de Animais

Data: dia 18 de janeiro (sábado)

Horário: das 10h às 16h

Endereço: Ao lado do estacionamento de motos, na entrada principal do Caxias Shopping. Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ. Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp: (21) 9-9305-3611.

Evento solidário gratuito