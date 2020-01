Duque de Caxias vai entregar mil aparelhos auditivos

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, realiza na próxima segunda-feira, 20, às 11h, mais um mutirão para entrega de mil aparelhos auditivos, beneficiando 500 pacientes atendidos no Centro de Saúde Auditiva Eurico Miranda, no Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo. Na oportunidade será inaugurado o aparelho de Ressonância Magnética do Centro de Imagens do HMMRC.



A solenidade contará com a presença do governador Wilson Witzel, do prefeito Washington Reis, do secretário de Estado de Governo, Cleiton Rodrigues, do subsecretário Geral da SES/RJ, Dr. Roberto Pozzan, e do secretário municipal de Saúde, Dr. José Carlos Oliveira. Desde a inauguração, em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva contabiliza mais de 30 mil pacientes atendidos, mais de 82 mil procedimentos

realizados, além de 7.500 beneficiados com a entrega gratuita de aparelhos auditivos.



O local conta com 40 profissionais para dar o melhor atendimento aos usuários, entre eles fonoaudiólogos, otorrinolaringologistas, neurologistas, pediatras, assistentes sociais e psicólogos. O atendimento é de 2ª a 6ª feira, das 7h às 17h, no primeiro andar do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo, que fica às margens da Rodovia Washington Luiz.



SERVIÇO:

“Entrega de 1.000 aparelhos auditivos e inauguração do aparelho de

ressonância magnética”

Data: 20/01/2020

Horário: 9 horas

Local: Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo - Rod. Washington

Luíz, 3.200 - Parque Beira Mar - DC