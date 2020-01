Duque de Caxias entrega mil aparelhos auditivos para pacientes

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias entregou mil aparelhos auditivos, beneficiando 500 pacientes do Cento de Saúde Auditiva Eurico Miranda, anexo ao Hospital Municipal Dr. Moacyr do Carmo (HMMRC), nesta segunda-feira, 20. A cerimônia contou com a presença do prefeito Washington Reis e do governador Wilson Witzel. Na oportunidade também foi inaugurado o aparelho de ressonância magnética do Centro de Imagens do hospital. Foram investidos R$ 650 mil na compra dos aparelhos auditivos digitais e de última geração.

Governador Wilson Witzel participou ao lado do prefeito Washington Reis - Divulgação Washington Reis destacou o apoio do Governo do Estado ao município de Duque de Caxias na realização dessas melhorias:

“Hoje é um dia muito especial, não só para os pacientes beneficiados com os aparelhos auditivos, mas também para a Prefeitura e toda a equipe do Centro de Saúde Auditiva. São mais de 30 mil pacientes atendidos. Nosso objetivo é zerar a fila de espera, da qual cerca de 59% das pessoas atendidas são moradores de outros municípios. Quero deixar um agradecimento especial ao governador Wilson Witzel, que nos estendeu as mãos quando o município mais precisava. Apesar de toda a crise, estamos entregando esse número surpreendente de aparelhos auditivos, comemorando a instalação da ressonância magnética no Hospital Moacyr do Carmo e mantendo o funcionamento do Hospital do Olho, graças a ajuda do governador”, falou o prefeito de Duque de Caxias.



Durante o mutirão também foi inaugurado oficialmente o aparelho de Ressonância Magnética do Centro de Imagens do HMMRC. Em menos de um mês de funcionamento, já foram realizadas quase 900 exames. A implantação do serviço faz parte do programa de recuperação e investimentos na área de saúde no município de Duque de Caxias. O aparelho é o último lançamento da marca Siemens, referência em ressonância magnética em todo o mundo. A expectativa da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil é de realizar até 100 exames por dia, funcionando em turno de 24 horas.

Mais de 500 pacientes foram beneficiados com a entrega dos aparelhos auditivos - Divulgação



Dona Marinete Faria, 57 anos, moradora do município de Mesquita, na Baixada Fluminense, foi uma das pacientes atendidas no local e estava muito emocionada ao receber os primeiros aparelhos auditivos: “Agradeço as palavras do prefeito Washington Reis que nos deixam cada vez mais conscientes de que estamos no caminho certo. Foi um ano difícil, mas o que importa agora é que estamos reconstruindo o Estado do Rio de Janeiro. Conseguimos cumprir os índices da saúde, com R$ 5 bilhões de investimentos para o Estado. Duque de Caxias foi um dos beneficiados com R$ 150 milhões na saúde do município, para ajudar o prefeito Washington Reis a cumprir seus compromissos nesta área”, disse o governador Witzel.Dona Marinete Faria, 57 anos, moradora do município de Mesquita, na Baixada Fluminense, foi uma das pacientes atendidas no local e estava muito emocionada ao receber os primeiros aparelhos auditivos:

"Na maioria das vezes, a gente não valoriza os nossos sentidos. Quando perdemos um deles é que vemos a falta que faz. A perda da audição foi como se meu mundo tivesse desabado. Entrei em depressão, me isolei da sociedade. A Prefeitura de Duque de Caxias está me devolvendo a vontade de viver”, comentou Marinete.

Pacientes se emocionaram com a entrega de novos aparelhos auditivos - Divulgação O menino Heitor Gabriel, de 2 anos, foi outro beneficiado. A mãe dele, Elisângela Vieira, moradora de Duque de Caxias, era só alegria.

“O Heitor Gabriel nasceu com problema de audição e esse vai ser o primeiro aparelho dele. É um dia muito especial e não tenho palavras para agradecer o atendimento que meu filho recebeu aqui”.

O evento contou ainda com a presença do secretário de Estado de Governo, Cleiton Rodrigues; do subsecretário Geral da SES/RJ, Dr. Roberto Pozzan; do secretário municipal de Saúde, Dr. José Carlos Oliveira, da secretária Estadual de Cultura, Daniele Barros; do deputado Federal Gutemberg Reis; do deputado Estadual Rosenverg Reis; da presidente do MDB de Magé, Jane Reis; vereadores e outras autoridades municipais. Desde a sua inauguração, em agosto de 2018, o Centro de Saúde Auditiva contabiliza mais de 30 mil pacientes atendidos, mais de 82 mil procedimentos realizados, além de mais de 7.500 beneficiados com a entrega gratuita de aparelhos auditivos.