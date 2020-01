Duque de Caxias recebe recursos estaduais para reformas em unidades de saúde

Duque de Caxias - O prefeito Washington Reis esteve reunido com o secretário de Estado de Saúde, Edmar Santos, e o secretário Municipal de Saúde e Defesa Civil, Dr José Carlos de Oliveira, para assinatura de um termo de cooperação técnica para a reforma do Hospital Municipal Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC), no Parque Beira-Mar; e da Unidade Pré-Hospitalar João Pedro Carletti (UPH), em Saracuruna. O investimento, de R$ 21,1 milhões, tem o objetivo de modernizar as duas unidades. A assinatura do termo, que contou ainda com a presença do deputado Estadual Rosenverg Reis, reforça o compromisso do governador Wilson Witzel e da Secretaria Estadual de Saúde com a saúde no município de Duque de Caxias.

Hospital Dr. Moacyr do Carmo, em Duque de Caxias, passará por reformas - Reprodução Facebook

Os recursos serão utilizados pela Prefeitura de Duque de Caxias na melhoria predial, troca de piso, telhado, aquisição de mobiliário, além de intervenções na parte elétrica e hidráulica das duas unidades de saúde. As obras estão em fase de licitação, e a previsão é de que elas comecem no próximo mês.



Para o prefeito Washington Reis, a cooperação técnica firmada entre Estado e município de Duque de Caxias é um reconhecimento do importante trabalho que seu governo vem realizando, recuperando e melhorando a qualidade dos serviços oferecidos, não só para os moradores de Caxias, mas de todo o estado.