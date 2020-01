Fundec abre inscrições para 19 mil vagas em cursos gratuitos à distância

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), inicia na próxima segunda-feira, 27, o período de inscrições para os cursos da Academia Fundec/Cisco. São 19 mil vagas disponíveis para cursos de ensino à distância. As inscrições se encerram no dia 10/02.



As aulas deste novo ciclo vão de 03/02 a 15/03. O edital encontra-se disponível no site da Fundação. Os interessados podem fazer as inscrições nos centros de ensino ou pela internet, no endereço eletrônico www.fundec.rj.gov.br.



As vagas oferecidas são para os seguintes cursos:



• Alfabetização Digital: os alunos do curso de Inclusão Digital são apresentados à Internet e testam vários sites de redes sociais. Personagens e dispositivos de fala tornam este curso um ambiente fácil de usar para um público novo na TI.



• Empreendedorismo: o curso foca em ensinar habilidades críticas financeiras e de negócios, atitudes e comportamentos que ajudarão os alunos a obter sucesso no ambiente de trabalho.



• Cursos de Introdução à Segurança Cibernética e Internet de Todas As Coisas: exploram as formas de garantir a segurança on-line, explicando os diferentes tipos de ataques e de software maliciosos e as medidas utilizadas pelas organizações pra minimizar ataques, apresentando também aos alunos as tecnologias que respaldam a IOT (Internet das Coisas), bem como as oportunidades sociais e profissionais criadas pelos números cada vez maiores de conexões em rede entre pessoas, processos, dados e coisas.



• Fundamentos em Segurança Cibernética: integra o aluno e o ajuda a desenvolver uma compreensão de crime digital, princípios de segurança, tecnologias e procedimentos utilizados para defender as redes. Capacita os alunos a decidirem se desejam exercer um cargo de segurança ou rede básica profissionalmente. Recomendável para pessoas que planejam estudar para a Certificação Cisco CCNA R&S, CCNA Cyber Ops e/ou Cisco CCNA Security.