Caxias Shopping recebe roda de samba gratuita nesta sexta-feira

Duque de Caxias - O Grupo Coração Blindado vai transformar o projeto “Shows de Sexta” do Caxias Shopping do dia 31 de janeiro em uma animada roda de samba. No palco, os integrantes interpretarão sambas de várias gerações, partido alto, sambas de enredo e as músicas da atualidade que fazem sucesso

nas rodas de samba e no coração dos fãs do gênero musical.

O projeto Shows de Sexta é um ponto de encontro para quem quer curtir o início da noite ao som de boa música. O show é gratuito e começa às 19h30, na Praça de Alimentação.



SERVIÇO: Show com Grupo Coração Blindado no Caxias Shopping

Data: 31 de janeiro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping.

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias - RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.

Evento Gratuito