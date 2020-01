Comunidade Poliarme, em Caxias, recebe obras de drenagem e pavimentação asfáltica

Duque de Caxias - A Secretaria de Obras de Duque de Caxias está beneficiando com obras de drenagem e pavimentação asfáltica 19 ruas da comunidade Poliarme, no bairro Taquara, no terceiro distrito. As melhorias fazem parte do programa de reurbanização dos bairros, iniciado em 2017 pelo prefeito Washington Reis. A SMO está concluindo a pavimentação das ruas restantes. A reivindicação é antiga dos moradores.

Secretário de Obras participa das obras na comunidade Poliarme - Leonardo Pereira/SMO/Divulgação



O programa, segundo o secretário de Obras João Carlos Grilo já beneficiou moradores dos quatro distritos, principalmente localidades que nunca receberam serviços públicos. Receberam rede de drenagem, caixas Pvs e meio-fio as ruas Santos Reis, Ângela Garzon, Projetadas A, B, C, D, D, F, H, B1, B2, B3, C1, F2, F3, os Becos 1, 2, 3 e 4 e toda região da Poliarme. A exemplo de outras obras importantes no município as que estão sendo realizada na comunidade são por administração direta.O programa, segundo o secretário de Obras João Carlos Grilo já beneficiou moradores dos quatro distritos, principalmente localidades que nunca receberam serviços públicos.