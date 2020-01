Programa de iluminação de Duque de Caxias beneficia novos bairros

Duque de Caxias - Duque de Caxias concluiu esta semana mais uma etapa do programa de instalação de iluminação de LED no primeiro distrito, beneficiando os bairros 25 de Agosto, Parque Duque e Centro. A nova iluminação beneficiou moradores das ruas Xavier Pinheiro, Ferreira Viana, Evaristo da Veiga, Elias Francisco Pariz, Major Corrêa de Melo, General Dionísio, Passos da Pátria e as avenidas Voluntários da Pátria, Brigadeiro Lima e Silva, Presidente Vargas e Marechal Floriano (esquina com a Avenida Marechal Deodoro). Também receberam iluminação de LED as praças Roberto Silveira e Humaitá.

Jardim 25 de Agosto ganha iluminação de LED - Eliakin Moura/Divulgação



Já contam com o novo sistema de iluminação o Calçadão da Rua José de Alvarenga, a Avenida Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy), trechos do centro e ruas adjacentes, incluindo a Praça do Pacificador, a Praça do bairro Dr. Laureano, onde fica o Hospital do Olho Júlio Cândido de Brito, e a Praça da Mantiquira, em Xerém. No ano passado foram realizados 153 mil reparos de lâmpadas comuns e implantados 6.692 pontos de LED nos distritos. Entre as regiões beneficiadas estão os bairros Jardim Olimpo, Vila Canaã, Parque Santo Antônio, Vila Bonanza, Parque Beira Mar, Jardim Primavera, Imbariê (passeio público e Casinhas), Jardim Leal, Olavo Bilac, Gramacho, Chacrinha, Centenário, Parque das Missões, Figueira, Narcisa Amália, Parque Lafaiete, Prainha, Santa Cruz da Serra, Lagunas e Dourados.

Programa de iluminação pública beneficia bairros de Duque de Caxias - Eliakin Moura/Divulgação

Cidade Luz

Implantado em 2017 pelo prefeito Washington Reis, o programa “Caxias Cidade Luz” mudou a imagem da cidade, proporcionando o bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos moradores, além de mais segurança. A recuperação dos sistemas de iluminação nos distritos, com a melhoria no atendimento às demandas, hoje feita em até 72 horas, transformou bairros e comunidades onde antes a escuridão era reinante em regiões mais seguras para as famílias.

Para os moradores solicitarem a troca de lâmpadas e de novos equipamentos (substituição e instalação de reatores, relês, cabeamento e bases, além da troca de lâmpadas sódio e multivapor metálica, de braços de luz e substituição de fiação elétrica), a Prefeitura colocou à disposição da população o telefone 2676-9099, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os pedidos podem ser feitos também pelo whatsapp, no número 998245903.