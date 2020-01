Fundec abre inscrições para cursos técnicos em parceria com a IFRJ

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), começa nesta sexta-feira, 31, o período de inscrições para os cursos técnicos de Petróleo e Gás, Plásticos e Segurança do Trabalho, ofertados a partir da parceria entre a Fundec e o IFRJ (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro). O campus fica localizado à Av. República do Paraguai, 120 – Sarapuí. As inscrições vão até o dia 09/02.



O edital oferece as seguintes vagas: 12 para Técnico em Petróleo e Gás, 33 para Técnico em Plástico e 08 para Técnico de Segurança do Trabalho, totalizando 53 vagas remanescentes do concurso público organizado pelo próprio IFRJ. Os interessados podem realizar as inscrições pela internet, na página da fundação.



O sorteio será realizado no dia 10/02 e o resultado divulgado no dia 11/02, a partir das 8h, no site da Fundec. Podem participar alunos cursando o segundo ano do Ensino Médio ou que já tenham concluído.



Quem precisar de mais informações pode conferir no site da Fundação em www.fundec.rj.gov.br.