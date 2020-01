Inscrições abertas para oficinas de artesanato gratuitas no Caxias Shopping

Duque de Caxias - Já estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas que serão realizadas em fevereiro e março no AteliArte que fica no Caxias Shopping. As aulas serão ministradas de segunda a sábado pela equipe do Ateliarte e por profissionais do Sesc RJ, que é parceiro do projeto desde 2019. Para participar, as inscrições devem ser realizadas no Espaço AteliArte ou no SAC do Caxias Shopping, onde os interessados poderão verificar as vagas disponíveis em cada aula. Algumas oficinas são muito procuradas, por isso, vale fazer a inscrição com antecedência.



Segundas, terças e quartas, as aulas acontecem das 15h às 18h e são ministradas pela equipe do AteliArte. As professoras vão ensinar técnicas de modelagem, corte, costura e crochê, além de técnicas variadas de artesanato. Quintas, sextas e sábados, as aulas ficam por conta da parceria com o Sesc RJ, das 13h às 17h, que vai capacitar os alunos em oficinas de “Pequenos reparos em roupas e produção de acessórios utilizando tecidos”, “Aplicações e Pintura em MDF e Vidro” e produção de “Bijuterias e Acessórios” utilizando técnicas artesanais e sustentáveis. Confira a programação:



SERVIÇO: Oficinas no AteliArte do Caxias Shopping

Data: se segunda a sábado

Local: Espaço AteliArte do Caxias Shopping - Rodovia Washington Luiz, 2895. Duque de Caxias. RJ. Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 9-9305-3611.

Indicado para maiores de 18 anos

GRATUITO



PROGRAMAÇÃO DE FEVEREIRO E MARÇO

Segundas (15h às 18h) - Modelagem, Corte e Costura com AteliArte

Terças (15h às 18h) - Crochê com AteliArte

Quartas (15h às 18h) - Artesanato e Criatividade com AteliArte

Quintas (13h às 17h) - Oficina de Pequenos reparos em roupas e produção de acessórios com Sesc RJ

Sextas (13h às 17h) - - Oficina Aplicações e Pintura em MDF e Vidro com Sesc RJ

Sábados (13h às 17h) - Oficina de Bijuterias e acessórios com Sesc RJ



Em virtude do Carnaval, não haverá aulas nos dias 21 e 22 de fevereiro (sexta-feira e sábado).

AteliArte

O projeto AteliArte é um espaço aberto para troca de experiências e aprendizagem que tem como objetivo desenvolver atividades que contribuam para geração de renda de pessoas com mais de 18 anos que desejam aprender um ofício, além, claro, de desenvolver a criatividade e a socialização. Nas aulas práticas, os alunos aprendem técnicas básicas e também podem desenvolver trabalhos mais elaborados. Tudo vai depender do estágio em que o aluno está.