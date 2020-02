Teatro Firjan SESI Caxias recebe ‘Vida Brega Show’ com Robson Camilo

Duque de Caxias - O teatro Firjan SESI Caxias recebe nesta quarta-feira, 05, a apresentação "Vida Brega Show". Robson Camilo apresenta um repertório que reverencia cantores e compositores que construíram suas carreiras de sucesso pela via popular. Artistas que embalam o público com suas verdades amorosas, paixões arrebatadoras, amores não correspondidos e sonhos de vida.



No palco, a voz grave de Robson Camilo celebra o pop brega revivendo clássicos de Waldik Soriano, Lindomar Castilho, Reginaldo Rossi e tantos outros. “Vida Brega Show” também traz histórias, referências e curiosidades que ilustram bem esse universo musical brasileiro, tão rico e diverso, que permeou o imaginário popular nos anos 70.



Robson Camilo aproveita para relembrar momentos de grande sucesso de programas de auditório na TV. Durante o show, o artista promove um karaokê, interagindo com o público e trazendo de volta as famosas buzinadas e os aplausos de calouros.



Ficha técnica:



Voz e direção artística: Robson Camilo



Baixo e direção musical: Denis Lopes



Guitarra: Leandro Donner



Teclado: Pedro Carneiro Silva



Bateria: Rodrigo Veiga



Produção: Robson Camilo e Flavio Loureiro



Produção executiva: Flavio Loureiro



Foto: Divulgação



SERVIÇO:



O que? Vida Brega Show



Quando? Quarta-feira, 05 de fevereiro, às 19h



Gênero: Show



Duração: 80 min



Quanto: R$ 34 (inteira) | R$ 17 (meia)