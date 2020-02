Hospital do Olho de Duque de Caxias promove mutirão de cirurgias de glaucoma

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, promove nesta terça-feira, 04, um mutirão de cirurgias de glaucoma, tendo como público-alvo pacientes atendidos e diagnosticado pelas equipes médicas do Hospital do Olho Julio Cândido de Brito, localizado no bairro Dr. Laureano, no primeiro distrito do município.

Hospital do Olho fica no bairro Dr. Laureano, em Duque de Caxias - Divulgação Segundo o Diretor Médico do hospital, Dr. Daniel Puertas, o objetivo é atender o máximo de pacientes que estão a espera de cirurgia de glaucoma, não só de Duque de Caxias, mas de outros municípios também:

“Estamos realizando mais um compromisso do prefeito Washington Reis com a população, dando acesso às cirurgias oftalmológicas de alta precisão. Realizamos as cirurgias de glaucoma semanalmente, mas é a primeira vez que vamos trabalhar em mutirão, para atender o maior número de pacientes”, destaca o diretor. As cirurgias serão realizadas a partir das 7 horas.

Hospital do Olho realiza mutirão de cirurgia de glaucoma - Divulgação Hospital do Olho Julio Cândido de Brito



Inaugurado em dezembro de 2017, o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito é a unidade especializada em oftalmologia, pioneira em toda Baixada Fluminense. A construção da mesma é a realização de um compromisso assumido pelo prefeito Washington Reis, mas que vem hoje beneficiando moradores de todo o Estado do Rio de Janeiro. Inaugurado em dezembro de 2017, o Hospital do Olho Julio Cândido de Brito é a unidade especializada em oftalmologia, pioneira em toda Baixada Fluminense. A construção da mesma é a realização de um compromisso assumido pelo prefeito Washington Reis, mas que vem hoje beneficiando moradores de todo o Estado do Rio de Janeiro.

Os números comprovam a eficiência desta unidade que é conhecida como “Os novos olhos de Duque de Caxias”. Já foram contabilizados mais de dois milhões de atendimentos, realizados mais de 1,3 milhão de exames, 16 mil cirurgias, 661 mil consultas, além de 33 mil cirurgias de catarata. No último dia 28/12, ao completar dois anos de funcionamento, a unidade realizou um grande mutirão de catarata, beneficiando 400 pessoas de vários municípios do Estado.