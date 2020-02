Inscrições abertas para quase 10 mil vagas em cursos gratuitos na Fundec

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), iniciou hoje, 03, o período de inscrições para 107 cursos gratuitos presenciais. As inscrições vão até o dia 12/02. Ao todo, são oferecidas 9.510 vagas para candidatos a partir dos 10 anos de idade. A relação completa de cursos e unidades está disponível no site da Fundação.



Desta vez, a Fundação está lançando mais cinco novos cursos: Preparatórios para Escolas de Ensino Médio (PEM), Preparatório Militar para Sargentos do Quadro Geral e Aviação - Exército e Aeronáutica (PMEsSa - PMEEAr), Preparatório para Polícia Civil (Investigador e Técnico em Necropsia) e Preparatório para PMERJ e CBMERJ



Os interessados devem fazer as inscrições através do endereço eletrônico www.fundec.rj.gov.br/edital.php e, caso não tenham acesso à internet, poderão dirigir-se aos centros de ensino nos quais desejam estudar, apresentando os originais da carteira de identidade e do CPF.