Inscrições abertas para o Juventude Empreendedora em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Jovens empreendedores do Rio de Janeiro já podem inscrever suas ideias ou negócios no programa de empreendedorismo Juventude Empreendedora. Para participar da seleção, que escolherá 80 candidatos para as turmas que começam em abril, é preciso ter entre 18 e 25 anos e morar em comunidades ou regiões periféricas. As inscrições devem ser feitas através do link: bit.ly/inscricaoje2020



O Juventude Empreendedora acontece em quatro localidades da região metropolitana do Rio de Janeiro: Centro, Méier, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. O projeto conta com o apoio de grandes parceiros, entre eles a Secretaria de Assistência Social de Nova Iguaçu - SEMAS, Secretaria de Cultura e Turismo de Duque de Caxias, Imperator - Espaço Cultural João Nogueira, Escola Superior de Propaganda e Marketing - ESPM, EY, SEBRAE e o Museu Histórico Nacional.



Sobre o Juventude Empreendedora



O Juventude Empreendedora faz uso do empreendedorismo como uma ferramenta de mudança social. Idealizado pelo CIEDS, oferece formação empreendedora para que jovens do Rio de Janeiro tenham a oportunidade de criar novas formas de geração de renda, impactar positivamente suas comunidades e fortalecer a confiança no futuro. O programa busca incentivar e ajudar empreendedores a se desenvolverem, formarem redes colaborativas e prosperarem suas ideias, criando soluções criativas para as demandas do mercado de maneira socialmente responsável. Em 2019 o programa foi reconhecido como Tecnologia Social pela Fundação Banco do Brasil e tem potencial de se aplicar em diferentes localidades.



O CIEDS



O Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável (CIEDS) é uma organização social eleita, em 2019, a 3ª ONG mais relevante do Brasil e a 63º do mundo pelo prêmio TOP 500 NGOs, do NGO Advisor. É idealizador e realizador do Juventude Empreendedora que já capacitou mais de 250 jovens desde seu início em 2017, criando mais de 90 novos negócios.



Mais informações: Leandro Silva - Assistente de Projetos Sociais do CIEDS

(21) 2544-4516 / (21) 993430662

E-mail: juventudeempreendedora@cieds.org.br