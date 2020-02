Alunos voltam às aulas em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A volta às aulas para os alunos da rede municipal de ensino de Duque de Caxias acontecerá nesta quarta-feira, 05, em todas as 178 unidades escolares da cidade. A Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Educação, está organizando o retorno para receber cerca de 70 mil estudantes do município.



A volta dos professores aconteceu na segunda, 03, e os mesmos têm até hoje para desenvolverem o planejamento integrado das atividades para o ano letivo. Já na quarta-feira, todos os alunos começarão o ano letivo com os projetos pedagógicos, atividades e conteúdos traçados.



Segundo a diretora geral do CIEP Municipalizado 045 – Ministro Santiago Dantas, profª Anne Alessandra de Andrade Silva, reunir os docentes para construir juntos o planejamento pedagógico significa conhecer as

necessidades e a realidade da instituição.

“Este momento é muito importante porque podemos estabelecer objetivos e metas. Dessa forma, é possível antecipar e prever ações a fim de colaborar com o desenvolvimento educacional dos alunos”, disse Anne.



Já o prefeito o prefeito Washington Reis desejou aos professores e alunos um bom retorno às aulas:

”Quero desejar um ano letivo de muito estudo. Todos merecem um ensino de qualidade. Desde o início do governo luto por uma educação que tenha o propósito de formar cidadãos de bem”, afirmou Reis.