Área pública será transformada em praça em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Uma área na Rua Paulo Torres Quintanilha (antiga Rua 30), no bairro Jardim Primavera, está sendo transformada pela Prefeitura de Duque de Caxias. As obras estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Obras, por administração direta, e atendem aos anseios dos moradores da região que passarão a contar, em breve, com uma área para o lazer das famílias.

A nova praça terá pista de caminhada, campo de grama sintética, arquibancada, academia da terceira idade, playground, mesas e bancos, além de novos projetos de arborização e paisagismo. Para proporcionar mais segurança aos frequentadores do local, a Secretaria Municipal de Obras está construindo um muro de contenção em um dos lados do terreno. A estrutura servirá de arquibancadas durante os torneios de futebol que serão organizados pelos moradores. A praça vai ganhar também iluminação de LED.

As obras fazem parte do programa de melhoria dos espaços públicos de lazer que já construiu e reformou dezenas de praças nos quatro distritos.

“Estamos revitalizando as áreas de lazer do município que há muitos anos foram esquecidas pelo poder público. Estamos atuando para proporcionar melhores condições de vida para a população, além de levar dignidade às famílias”, destacou o secretário de obras do município, João Carlos Grilo.