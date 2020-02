TCE aprova, por unanimidade, contas do prefeito Washington Reis

Duque de Caxias - O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro aprovou, por unanimidade, nesta quarta-feira, 05, as contas de 2018 do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis. O TCE analisou os documentos comprobatórios relativos à prestação de contas do referido ano e confirmou a gestão do Chefe do Executivo de Duque de Caxias.

Vale ressaltar que o Tribunal de Contas é o órgão responsável pela fiscalização da aplicação dos recursos públicos por parte dos governantes. O uso de todo o dinheiro do contribuinte aplicado em impostos é verificado por esse setor da Administração Pública, que tem sua missão e atribuição definidas pela Constituição.