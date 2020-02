Bairro Amapá, em Duque de Caxias, recebe mutirão contra o sarampo

Duque de Caxias - Nesta quinta-feira, 06/02, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil promove mais um mutirão de vacinação contra o sarampo no município de Duque de Caxias. O mutirão acontece no bairro Amapá, no quarto distrito, das 9h às 13h. A vacinação será feita no ônibus da Fundec que estará estacionado na Estrada do Amapá, 522 / Esquina da Rua Ponta Porã (Em frente a Paróquia Nossa Senhora do Mártires. A ação tem como público-alvo as crianças de 6 meses a 2 anos, além de jovens e adultos até 49 anos.

Os mutirões de vacinação contra o sarampo têm o objetivo de interromper a circulação do vírus e bloquear a incidência de casos da doença na cidade de Duque de Caxias. Além dessas ações, a Secretaria Municipal de

Saúde disponibiliza a vacina em mais de 50 unidades espalhadas nos quatro distritos.

Veja os endereços e horários das unidades, acessando o link: https://duquedecaxias.rj.gov.br/noticia/prefeitura-de-duque-de-caxias-disponibiliza-vacina-contra-o-sarampo-em-mais-de-50-unidades-de-saude/1787