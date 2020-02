Banda Black Man se apresenta no Caxias Shopping nesta sexta-feira

Duque de Caxias - A banda Black Man vai transformar a Praça de Alimentação do Caxias Shopping em um palco de sucessos de todos os gêneros musicais nesta sexta-feira, dia 7 de fevereiro. Com um repertório variado de hits que estão no topo da parada de sucesso, a banda promete um show para todo mundo cantar, dançar e se divertir.



As canções que marcaram gerações de outras décadas, mas que fazem sucesso até hoje, também estarão no set list. O espetáculo faz parte do projeto “Shows de Sexta”, onde artistas se apresentam semanalmente,

no palco do shopping, na Baixada Fluminense. O evento é uma boa opção para iniciar o final de semana em alto astral. E o melhor: tudo gratuito.



SERVIÇO: Show da Banda Black Man no Caxias Shopping

Data: 7 de fevereiro (sexta-feira)

Horário: 19h30

Local: Praça de Alimentação do Caxias Shopping.

Endereço: Rodovia Washington Luiz, 2.895 - Duque de Caxias- RJ.

Telefone: (21) 2430-5110 ou WhatsApp (21) 99305-3611.

Evento Gratuito